Apple prépare un iPhone SE 4, mais un lancement en 2024 est “peu probable”

La marque à la pomme ne veut lâcher aucun secteur, et surtout pas celui du petit smartphone. Pour autant, Apple pourrait bien retarder ses investissements dans le domaine… Selon de premières fuites, Apple préparerait un iPhone SE 4. Ces rumeurs évoquaient d’abord une sortie en 2024, mais il semblerait que les plans aient changé. Désormais, les insiders misent sur l’année 2025 pour voir débarquer ce nouveau petit appareil.

Modem interne

Les analystes Blayne Curtis et Tom O’Malley de la banque Barclays ont eu des discussions avec plusieurs fournisseurs d’Apple et il en ressort qu’une sortie de l’iPhone SE 4 en 2024 est « peu probable », selon une note obtenue par MacRumors. En cause, la puce 5G. L’entreprise utilise effectivement des puces de Qualcomm dans ses iPhone et iPad. Mais le groupe à la pomme veut désormais son propre modem, dont le développement met plus de temps que prévu.

En avril, Ming-Chi Kuo a déclaré que la production de masse du modem d’Apple commencerait au plus tôt en 2025, ce qui laisse entendre que même les iPhone 16 lancés au second semestre de 2024 continueront à utiliser des modems de Qualcomm. L’iPhone SE 4 devrait avoir un design similaire à celui de l’iPhone 14, avec donc un écran OLED de 6,1 pouces et Face ID.