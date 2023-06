Un casque Apple Vision “pas cher” devrait arriver d’ici la fin de l’année 2025

Apple prévoit toujours de lancer une version plus abordable de son casque Vision Pro d’ici la fin de l’année 2025, le modèle non Pro devant s’appeler “Apple Vision One”, ou plus simplement “Apple Vision”, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans sa dernière lettre d’information Power On, Gurman a réaffirmé qu’Apple travaillait sur une version moins chère de son casque, indiquant qu’elle poursuivait une stratégie à deux produits, comme elle le fait en proposant un iPhone standard et un iPhone Pro.

Étant donné que le prix (3 499 dollars) du Vision Pro est censé correspondre au coût de fabrication ou s’en approcher, Gurman suppose qu’Apple pourrait remplacer les deux écrans microLED 4K et la puce de silicium M2 Apple par des composants alternatifs moins chers, et utiliser moins de caméras.

L’entreprise pourrait également opter pour un bandeau plus simple, sans haut-parleurs intégrés, obligeant les porteurs à utiliser les AirPods pour l’audio spatial à la place.

Selon M. Gurman, la réduction des coûts des matériaux dans d’autres domaines, associée à un processus de production plus rationalisé, pourrait permettre à Apple de réduire le prix du casque de plusieurs centaines de dollars.

Le projet d’Apple de sortir une version moins chère de son casque Apple Vision a été signalé pour la première fois en janvier par The Information et Bloomberg. L’analyste industriel Ming-Chi Kuo a également fait part de l’intention d’Apple de disposer d’une gamme de casques à deux niveaux d’ici à la fin de 2025.