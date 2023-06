5G : Huawei et ZTE accusés par l’Europe de représenter un risque pour la sécurité

Encore une saillie contre les géants chinois. La Commission européenne a estimé il y a quelques jours que les entreprises Huawei et ZTE représentaient un risque pour la sécurité du Vieux Continent, notamment au niveau de la 5G. De ce fait, la Commission a annoncé qu’elle ne souscrirait plus de services de téléphonie en s’appuyant sur les matériels de ces entreprises.

“Dépendances qui pourraient devenir des armes”

Le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton a appelé les pays membres à exclure ces équipements de leurs réseaux mobiles. « Nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir des dépendances qui pourraient devenir des armes contre nos intérêts. Ce serait un trop grand risque pour notre sécurité commune », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

L’exécutif européen a estimé dans un communiqué que Huawei et ZTE « représentaient des risques matériellement plus élevés que d’autres fournisseurs de 5G ». La Commission a ajouté qu’elle allait « prendre les mesures de sécurité nécessaires pour ne pas acquérir de nouveaux services de connectivité reposant sur les équipements de ces fournisseurs ». Rappelons que les Etats-Unis ont d’ores et déjà interdit la vente d’équipement de Huawei et ZTE. Des interdictions ont aussi été prises au Royaume-Uni et au Canada.