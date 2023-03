Huawei Mate X3 : le dernier modèle pliant de Huawei est dévoilé

Le Huawei Mate X3 a été officiellement dévoilé. Il semble avoir été inspiré par le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Bien que le téléphone soit considéré comme ultra haut de gamme, il ne prend en charge que la 4G. Il ne dispose pas des services Google, comme c’est généralement le cas avec les produits Huawei.

Le fabricant chinois Huawei a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme, dont les modèles P60 et P60 Pro. En outre, le Huawei Mate X3, un nouveau téléphone pliable, a été présenté pour le marché chinois.

Le Huawei Mate X3 est le troisième smartphone pliable de Huawei, avec ses prédécesseurs le Mate X en 2019 et le Mate X2 en 2021. Il adopte le format livre ou Fold.

Le nouveau téléphone pliable de Huawei allie élégance et performance

Le troisième modèle de téléphone pliable de Huawei présente un design très élégant. En effet, son épaisseur n’est que de 5,3 mm lorsqu’il est déplié et son poids est de 239 g. Ces caractéristiques attirent l’attention. Le téléphone est en effet plus léger qu’un iPhone 14 Pro Max d’un gramme et presque aussi léger qu’un Galaxy S23 Ultra, qui pèse 234 g. En comparaison, le Galaxy Z Fold 4, qui pèse 263 grammes, semble beaucoup plus lourd.

Le téléphone de Huawei offre également une nouvelle caractéristique importante. Il s’agit de la certification IPX8. Jusqu’à présent, aucun fabricant chinois de téléphones pliables n’avait réussi à combiner la charnière en goutte d’eau avec la résistance à l’eau du téléphone. Huawei a réussi cet exploit et prend ainsi une longueur d’avance sur Samsung. Ce dernier pourrait adopter une charnière en goutte d’eau pour son Galaxy Z Fold 5 tout en conservant la certification, selon les rumeurs.

Un téléphone pliable haut de gamme

Huawei démontre son expertise en matière de fiche technique avec le Huawei Mate X3. Il s’agit d’un téléphone haut de gamme, élégant et raffiné. Avec un écran interne de 7,85 pouces (2496×2224) LTPO 120 Hz et un écran externe de 6,4 pouces, FHD+ et LTPO 120 Hz. La densité de pixels est de 426 ppi pour les deux écrans. Ce téléphone de Huawei offre une expérience visuelle impressionnante.

Par ailleurs, le Huawei Mate X3 est le premier téléphone pliable à intégrer la communication par satellite. De ce fait, il constitue une véritable prouesse technologique. Les utilisateurs peuvent ainsi envoyer et recevoir des messages par l’intermédiaire de ce système.Un détail surprenant, mais pas inédit chez Huawei, est l’intégration d’un SoC un peu vieillot dans le téléphone. Le Huawei Mate X3 utilise un Snapdragon 8+ Gen 1, qui ne prend pas en charge la 5G en raison de l’embargo américain. Par conséquent, si le téléphone sort en France, il sera probablement privé des services Google pour la même raison.