Windows 11 : à quoi ressemble le nouvel explorateur de fichiers de Microsoft ?

Microsoft poursuit ses efforts pour rénover l’interface de Windows 11, avec l’explorateur de fichiers comme prochaine étape. Lors de la conférence Build, l’entreprise a présenté les premières images de cette refonte.

L’explorateur de fichiers est sans aucun doute l’application la plus utilisée sur Windows 11. En effet, cette application est essentielle pour effectuer des tâches telles que l’ouverture et le déplacement de fichiers. Son interface est donc extrêmement importante et ne peut être modifiée sans précaution par Microsoft. Des millions d’utilisateurs interagissent quotidiennement avec cette interface.

Windows 11 : découvrez la refonte majeure de l’explorateur de fichiers

Avec Windows 11, Microsoft a entrepris une refonte majeure de l’interface de son système d’exploitation afin de le moderniser. C’est maintenant au tour de l’explorateur de fichiers de bénéficier de ces changements majeurs.

Une vidéo récemment publiée par Panos Panay, responsable des produits Surface et Windows chez Microsoft, dévoile le nouveau design de l’explorateur de fichiers. Il est possible que cette innovation soit évoquée lors de la conférence Build de Microsoft, qui se déroulera à Seattle.

Dans la vidéo, on peut observer plusieurs changements dans l’explorateur de fichiers. Notamment une nouvelle présentation des dossiers contenant des photos. Cette nouvelle présentation offre une interface plus moderne que ce que l’on trouve actuellement sur Windows 11. On y retrouve des détails tels que la longueur des vidéos et le format des photos.

Des fonctionnalités innovantes qui vous attendent

Ce n’est pas tout. Microsoft a également revu la présentation des documents, tels que ceux créés avec :

Word ;

PowerPoint ;

Excel ;

et les fichiers PDF.

Ces documents sont désormais présentés sous forme de recommandations dès la page d’accueil de l’explorateur de fichiers. Par exemple, un document peut être mis en évidence en raison d’un commentaire reçu. Un autre peut être lié à un rendez-vous dans le calendrier.

L’interface de cette nouvelle version de l’explorateur de fichiers adopte un design plus proche de celui de Windows 11, notamment au niveau des onglets et de la barre d’outils. Cette dernière est désormais positionnée sous les onglets, ce qui rapproche visuellement l’explorateur de fichiers d’un navigateur web.

On ne sait pas encore quand cette nouvelle version de l’explorateur de fichiers sera disponible dans Windows 11. Il est cependant possible qu’elle soit incluse dans la mise à jour prévue pour la fin de l’année. Celle-ci devrait également introduire Windows Copilot, un assistant basé sur l’IA similaire à ChatGPT.