Nvidia atteint les 1000 milliards de dollars de valorisation

Sacrée performance pour l’acteur désormais majeur de l’univers de l’informatique ! Nvidia a récemment dépassé le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, à l’ouverture de la Bourse de New York le 30 mai. En cause, le boom de l’intelligence artificielle, sur laquelle la marque mise depuis quelques temps. L’action, qui a atteint les 404,86 dollars à l’ouverture, a permis à l’entreprise d’entrer dans le club fermé des groupes affichant plus de 1000 millards de valorisation, à savoir Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) et Saudi Aramco.

Prévisions astronomiques

Nvidia est connu du grand public pour ses cartes graphiques calibrées pour les joueurs les plus hardcore. Grâce à elles, les gamers peuvent jouer aux nouvelles productions dans les meilleures conditions. Ces cartes sont toutefois chères, et peuvent se chiffrer jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Mais c’est surtout grâce au boom de l’intelligence artificielle que Nvidia est désormais plein aux as, puisque ses produits sont un élément central de l’IA.

La semaine dernière, Nvidia avait publié ses prévisions, avec 64% de hausse pour son deuxième trimestre fiscal, par rapport au même trimestre en 2022. Et le groupe n’arrête pas puisqu’il a récemment présenté une plateforme de super-ordinateurs d’IA appelée DGC GH200. “Nous sommes ravis que Google Cloud, Meta et Microsoft soient les premières entreprises au monde à y avoir accès“, a indiqué le patron de Nvidia Jen-Hsun Huang lors d’un discours à Taïwan.