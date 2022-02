NVIDIA GeForce RTX 3080 vs RTX 2080 : faut-il craquer ?

La NVIDIA GeForce RTX 3080 est la successeure directe de la NVIDIA GeForce RTX 2080. Elle a gardé le même prix de départ de 700 dollars mais offre de meilleures performances en 4K, et propose le ray tracing.

La NVIDIA GeForce RTX 3080 est équipée d’un nouveau chipset Ampere GA102, fabriqué avec le processus de fabrication de Samsung en 8 nm. D’autre part, la RTX 2080 est équipée du chipset Turing TU104, basé sur le processus 12 nm de TSMC. Le passage à un procédé de fabrication considérablement plus petit signifie que le nombre de transistors est passé de 13,6 milliards à 28,3 milliards, ce qui représente également un gain de puissance important.

La RTX 3080 dispose également d’un nombre nettement plus élevé de shader cores. Les 8 704 cœurs CUDA contre les 2944 cœurs CUDA de la RTX 2080 signifient que la 3080 a une puissance de calcul brute de 29,77 TFLOPs – contre 10,7 TFLOPs pour la RTX 2080.

C’est la comparaison sur papier, mais pour comprendre à quel point la RTX 3080 est meilleure, nous devons regarder les performances dans le monde réel.

La RTX 2080 est une carte graphique de jeu en 1440p décente, mais la RTX 3080 est clairement la carte à choisir si vous voulez des performances à 144 FPS en 1440p. La RTX 2080 est tout juste suffisante et vous demandera de baisser quelques paramètres pour atteindre le chiffre magique de 144 FPS en 1440p, mais la RTX 3080 le fait plus confortablement, avec moins de compromis. Examinons maintenant les performances de jeu en 4K.

En 4K, la RTX 2080 a du mal à atteindre les 60 FPS de base, mais la RTX 3080 semble y parvenir avec facilité. La RTX 3080 vous permettra même d’atteindre 144 FPS en 4K avec quelques paramètres en moins. La RTX 2080, en revanche, devra sacrifier une grande partie de sa qualité visuelle pour atteindre ces chiffres.

En fait, une mise à niveau vers la RTX 3080 signifie que vous pourrez jouer à tous les jeux les plus récents avec des paramètres graphiques plus élevés. Cela signifie également que votre PC consommera un peu plus d’énergie et que vous devrez peut-être mettre à niveau certains des autres composants pour en tirer le meilleur parti.

Faut-il donc passer de la RTX 2080 à la NVIDIA GeForce RTX 3080 ?

La réponse est claire : oui. La RTX 3080 est une bête de GPU et vous sera indispensable pour les jeux de la prochaine génération. Cependant, il y a un hic. La RTX 3080 est actuellement très difficile à trouver, compte tenu de l’offre limitée et de la forte demande.

Cela a également conduit à une surenchère des prix, certains vendeurs fixant le prix des cartes RTX 3080 à deux ou trois fois le prix de vente initial. La RTX 2080 devrait vous suffire jusqu’à ce que vous trouviez une RTX 3080 à un prix raisonnable.

Il y a également quelques éléments à prendre en compte lors de la mise à niveau. Passer à la RTX 3080 permet d’obtenir de meilleures performances dans les jeux, à condition que votre PC puisse l’accueillir. Vos composants actuels doivent être compatibles avec la nouvelle carte, notamment le bloc d’alimentation (PSU) puisque la RTX 3080 consomme environ 105W de plus que la RTX 3080.

Cependant, si vous avez une machine assez puissante et que vous pouvez mettre la main sur une telle carte graphique sans faire un trou dans votre portefeuille, n’hésitez pas et achetez la NVIDIA GeForce RTX 3080.