Ubisoft annonce de lourdes pertes financières, le début de la fin ?

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft est plus que jamais dans la panade. Après avoir sorti un paquet de mauvais jeux, après avoir repoussé maintes et maintes fois de nombreux projets, et après avoir vu sa direction interne pointée du doigt par de terribles accusations, l’éditeur vient d’annoncer de lourdes pertes financières. Ce sont d’ailleurs les pires résultats de son histoire.

Plan de réduction des coûts

Ubisoft affiche ainsi pour son premier trimestre de l’année fiscale 2023-2024 un chiffre d’affaires en baisse de 15%, à 1,8 milliard d’euros, contre 2,1 milliards l’année dernière. Les pertes opérationnelles sont elles de 585,5 millions d’euros, et les pertes nettes de 494,7 millions d’euros ! C’est du jamais vu pour l’entreprise, qui en seulement une période a perdu les bénéfices de plusieurs trimestres passés. Pour rappel, l’année dernière à la même heure, Ubisoft n’annonçait “que” 79,5 millions d’euros de bénéfices.

Le Français a dans la foulée confirmé un plan de réduction des coûts de 200 millions d’euros, en sus des 700 postes déjà supprimés. Il compte d’ailleurs tout miser sur sa licence Assassin’s Creed, en pause depuis 2020 et l’opus Valhalla. Le nombre de développeurs en charge de la franchise va augmenter de 40% les prochaines années, passant de 2000 à 2800. Et enfin, Ubisoft veut parier sur le free-to-play. Pas sûr que ce soit une bonne idée, compte tenu du succès monstre des jeux solos comme Zelda Tears of the Kingdom et Elden Ring.