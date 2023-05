Google va supprimer les comptes inactifs depuis deux ans

Si vous stockez des fichiers ou des photos sur de vieux comptes Google, faites attention ! La firme de Cupertino vient effectivement d’annoncer sur les comptes inactifs depuis plus de deux ans seront très bientôt supprimés. Cette nouvelle mesure sera mise en place dès le mois de décembre 2023.

Google avait déjà évoqué en 2020 son intention de supprimer du contenu de comptes utilisateurs pour gagner des tonnes de gigaoctets de mémoire. Désormais, le géant de la tech veut supprimer le compte dans son ensemble, et tous les fichiers qui y sont associés. Sachant qu’un compte Google utilise ses services associés, à savoir Gmail, Youtube, Google Photos, Google Drive, Google Docs et la synchronisation Android, il vaut mieux faire attention à ses données.

Déploiement “lent et prudent”

Pour l’heure, Google ne prévoit pas de supprimer des comptes avec des vidéos Youtube, car cela pourrait s’avérer problématique pour les contenus comptant dans l’histoire de la plate-forme. Les comptes professionnels et des écoles ne seront pas impactés non plus. Google optera pour une approche progressive, avec d’abord les comptes jamais utilisés. L’entreprise affirme qu’elle va “déployer cette mesure lentement et prudemment“. Des notifications et des mails seront envoyés plusieurs mois avant la suppression.

“Notre analyse interne montre que les comptes abandonnés ont au moins 10 fois moins de chances que les comptes actifs de bénéficier d’une authentification en deux étapes. Cela signifie que ces comptes sont souvent vulnérables et qu’une fois qu’un compte est compromis, il peut être utilisé à des fins diverses, allant de l’usurpation d’identité à un vecteur de contenu indésirable ou même malveillant, tel que le spam“, justifie Google. Il suffira de visionner une vidéo Youtube ou lire un mail pour prouver qu’un compte est actif.