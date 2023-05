Le Chat GPT de Google, Bard, est disponible partout sauf en Europe

C’est ce qu’on appelle une exception. Lors de sa dernière conférence, Google a annoncé que son nouveau chatbot, Google Bard, était désormais disponible dans 180 pays. Or, aucun pays de l’Union européenne ne figure parmi la liste. Le firme de Cupertino n’a pas dévoilé de raison spécifique, mais l’on peut décemment lier cette absence au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Interdiction en Italie

Le mois dernier, l’Italie a interdit Chat GPT pour des raisons similaires, au motif de “l’absence d’une base juridique justifiant le recueil et la conservation en masse des données personnelles, dans le but d’entraîner les algorithmes faisant fonctionner la plateforme“.

C’est ce que Google a laissé sous-entendre également, tout en rappelant que les extensions futures de Bard seront en accord avec les réglementations locales. “Bard est actuellement disponible en trois langues et dans plus de 180 pays et territoires. Nous l’étendrons progressivement à d’autres pays et territoires, dans le respect des réglementations locales et de nos principes en matière d’intelligence artificielle“, indique Google.

Un autre pays surprise est absent de la liste : le Canada. Le pays d’Amérique du Nord n’est pourtant pas sujet au RGPD. La raison de son absence est inconnue. Rappelons que Bard, couplé à l’écosystème Google, pourrait être prochainement intégré à la recherche en ligne. Ce pourrait être un véritable raz-de-marée.