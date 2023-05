iPhone 16 Pro et Pro Max : vers des écrans encore plus grands ?

L’iPhone 15 n’est pas encore sorti que les rumeurs ciblent déjà l’iPhone 16 ! La marque à la pomme, déjà en recherche et développement concernant ses téléphones de 2024, étudierait de nouvelles avancées techniques. Parmi elle, la possibilité d’offrir à ses flagships premium des écrans encore plus grands. Apple proposerait en effet sur ces iPhone 16 Pro et 16 Pro Max une dalle, pour le premier, de 6,3 pouces, et un écran, pour le second, de 6,9 pouces. Oui, c’est très grand ! C’est l’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans et toujours bien informé, qui l’assure.

Toujours plus grands

Le ratio de ces écrans devrait ainsi légèrement augmenter, comme il l’affirme encore une fois dans un tweet. Au départ, il indiquait que les deux téléphones auront la chance d’avoir des dalles de 6,2 et 6,8 pouces, mais il a finalement précisé qu’elles seront encore plus grandes, de 6,3 et 6,9 pouces. Il devrait en dire plus le 23 mai prochain, lors de la conférence Display Week à Los Angeles.

En comparaison, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont des tailles d’écrans de 6,1 et 6,7 pouces. Cette taille devrait être conservée pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, selon les dernières rumeurs. Cela fait donc 0,2 pouce de plus en 2024. Qu’en sera-t-il des modèles non-Pro ? Pour l’heure, rien n’a filtré sur ceux-là, mais il ne serait pas étonnant qu’ils soient également plus grands.