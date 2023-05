iPhone 15 Pro Max : des bordures ultra fines attendues

A quelques mois de la sortie des téléphones de la nouvelle génération d’Apple, les rumeurs battent leur plein. L’iPhone 15 Pro Max, qui devrait être commercialisé aux alentours de septembre, ne déroge pas à la règle. D’après un insider reconnu dans le milieu, Ice Universe, l’iPhone 15 Pro Max se démarquerait de son prédécesseur grâce à un petit détail qui ne vous laissera sans doute pas indifférent.

Deux photos pour le prouver

Selon le leaker, toujours très fiable, l’iPhone 15 Pro Max serait constitué de bordures très, très, très fines. C’est pour cela qu’il désigne le nouvel appareil à la pomme de “super flagship”, autrement dit un smartphone ultra premium. Rappelons que les bordures sont ce qui cerne l’écran. Moins de bordures signifie plus de visibilité sur votre contenu, et surtout plus d’immersion. Il joint deux photos à ses déclarations, l’une montrant une protection d’écran et l’autre un concept présentant l’iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max is destined to be a super flagship. pic.twitter.com/9mO9V7MkNb — Ice universe (@UniverseIce) May 7, 2023

Ce que le leaker n’a peut-être pas prévu, c’est qu’il a déclenché d’autres rumeurs. L’iPhone 15 Pro Max pourrait ainsi s’appeler iPhone 15 Ultra, en référence à l’expression qu’il a utilisée. L’appellation Ultra créerait ainsi une toute nouvelle gamme. Rappelons que les précédentes rumeurs attribuaient au téléphone l’arrivée d’un capteur de 48 mégapixels plus large, l’ajout d’un périscope, la disparition du bouton coulissant pour le mode silencieux, le passage à des boutons tactiles… A voir donc ce qui s’avère vrai et ce qui s’avère faux.