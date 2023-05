Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, tacle violemment l’Autopilot de Tesla

Un tacle en bonne et due forme. Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, a sévèrement critiqué la marque d’automobiles d’Elon Musk, Tesla. Selon lui, l’Autopilot, qu’on nous a vanté durant des années, est loin d’être à la hauteur des attentes.

Interrogé par un journaliste de CNN, le créateur, connu pour sa liberté de ton, a déclaré : « J’ai cru ce qu’(Elon Musk) a dit. Qu’une voiture se conduirait elle-même à travers le pays d’ici la fin de 2016… En fait, j’ai cru toutes ces choses, et ce n’est même pas proche de la réalité…. Mais nous attendons toujours que cela se produise, malgré le déploiement de ce que Tesla appelle le Full Self-Driving, qui est tout sauf sécurisant ! ».

Sceptique sur l’IA

Il ajoute, toujours aussi remonté : « Si vous voulez une IA mal conçue et sujette à de nombreuses réclamations, et qui essaie de vous tuer à chaque occasion possible, achetez-vous donc une Tesla ! » Steve Wozniak ne s’arrête évidemment pas là, ce serait trop facile sinon. Il s’est également montré sceptique concernant l’essor des intelligences artificielles. « Ces outils peuvent être utilisés par des personnes pour faire des choses diaboliques ». Rappelons que le co-fondateur d’Apple est l’un des 1000 signataires de cette fameuse lettre appelant à imposer un moratoire sur la recherche sur l’IA. Un tribune également signée… par Elon Musk.