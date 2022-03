Spotify ferme ses bureaux en Russie

Après la décision prise par Apple de stopper la vente de ses produits en Russie, Spotify a également pris des sanctions en fermant ses bureaux dans le pays et en supprimant des contenus soutenus par le Kremlin.

Chaque jour, des pays et géants de la tech prennent de nouvelles sanctions et restrictions envers la Russie. Spotify vient de retirer des contenus soutenus par le Kremlin de sa plateforme musicale, à savoir les émissions des chaînes Russia Today et Sputnik.

La communauté du service de streaming musical ne peut également pas trouver certains programmes affiliés aux autorités russes.

Par ailleurs, Spotify a fermé ses bureaux dans le pays. La décision pourrait entraîner des répercussions majeures pour la plateforme. Pour opérer en Russie, les sociétés ayant plus de 500 000 clients doivent obligatoirement avoir un bureau dans le pays. Ainsi, le gouvernement russe pourrait exclure Spotify de son territoire. Pour le moment, la plateforme de streaming musicale est opérationnelle en Russie.

D’autres géants de la tech ont pris des restrictions contre la Russie, notamment Apple. La marque à la Pomme a stoppé la vente de ses produits dans le pays. Elle a également supprimé les applications iOS de RT News et Sputnik. Rappelons que Spotify a enregistré 381 millions d’utilisateurs au troisième trimestre 2021.