Guerre en Ukraine : Apple ne vend plus ses appareils en Russie

Apple prend partie dans le conflit russo-ukrainien. La marque à la pomme a décidé de prendre plusieurs mesures pour soutenir l’Ukraine, agressée par la Russie depuis la semaine dernière. L’entreprise stoppe d’abord la vente de ses iPhone et d’autres produits sur sa boutique en ligne en Russie. L’Apple Store en ligne en Russie affiche la mention « Actuellement indisponible » sur les pages des iPhone, iPad, Mac, ainsi que sur les pages des autres produits.

Mykhailo Fedorov, le vice-premier ministre de l’Ukraine, a récemment rédigé une lettre à l’attention de Tim Cook lui demandant d’arrêter la vente de produits en Russie, ainsi que de couper l’App Store sur place. « Nous sommes sûrs que de telles actions motiveront les jeunes et la population active de Russie à arrêter de manière proactive cette agression militaire honteuse », avait écrit le vice-premier ministre.

Arrêt des exportations

D’autres mesures suivent. Apple arrête ainsi les exportations vers la Russie, mais retire également les applications des médias russes RT et Sputnik sur l’App Store. Le trafic est également coupé en Ukraine sur l’application Plans.

“Nous sommes profondément préoccupés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et nous sommes aux côtés de toutes les personnes qui souffrent de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, fournissons de l’aide pour la crise des réfugiés qui se déroule actuellement, et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos équipes dans la région“, est-il écrit dans un communiqué d’Apple.

“Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à l’invasion. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d’autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles en téléchargement sur l’App Store en dehors de la Russie. Et nous avons désactivé à la fois le trafic et les incidents en direct dans Apple Plans en Ukraine, par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens.” Et de continuer : “Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix“