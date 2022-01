Star Wars : trois jeux annoncés par Electronic Arts, dont la suite de Jedi Fallen Order

On ne chôme pas chez Electronic Arts. Alors que l’éditeur pourrait bien être racheté par un acteur de l’industrie du jeu vidéo encore inconnu, il vient d’annoncer que trois nouveaux jeux Star Wars, en partenariat avec la maison-mère Lucasfilm Games. Il sera question d’une suite à Jedi Fallen Order, le jeu solo salué par la critique, un FPS et un jeu de stratégie. Les trois seront développés, au moins majoritairement, par le studio Respawn Interactive, connu pour Titanfall 2.

Des vétérans de l’industrie

Dans le détail, le réalisateur Stig Amussen, qui a supervisé le développement de God of War 3 pour Sony et Star Wars Jedi : Fallen Order chez Respawn, travaille sur le prochain jeu Star Wars Jedi de Respawn. Le FPS, sans titre pour l’instant, est organisé par le directeur Peter Hirschmann, qui a notamment réalisé les jeux Star Wars : Battlefront et Star Wars : The Force Unleashed. Enfin, le jeu de stratégie est co-développé par Bit Reactor, un studio formé par d’anciens développeurs de XCOM. Greg Foerstch, directeur artistique de XCOM 2 et XCOM : Enemy Unknown, dirige ce studio.

Au rang des autres titres Star Wars à venir, Star Wars Eclipse est développé par Quantic Dream, et Ubisoft prépare aussi un jeu avec son studio Massive Entertainment.