Soutenir le monde de l’éducation a toujours l’une des priorités de la marque à la Pomme. Dans le cadre de son opération « Back To School 2021 », Apple offre aux étudiants des AirPods pour l’achat d’un MacBook Pro, MacBook Air, iMac 24 pouces, Mac Pro, Mac Mini, iPad Pro ou d’un iPad Air.

En plus des AirPods gratuits, les étudiants peuvent également profiter d’une réduction de 20% sur l’extension de garantie AppleCare+. À noter que l’offre, qui concernait dans un premier temps les étudiants basés aux États-Unis et au Canada, est désormais disponible en France (et elle est identique !).

Les étudiants bénéficient aussi d’une remise de 5% à 10% sur divers appareils de la marque. Par exemple, l’iPad Pro 11 pouces ne leur coûtera que 749 euros, avec des AirPods gratuits. Que demander de mieux ?

Dans l’Hexagone, les personnes éligibles à cette offre sont les étudiants, parents d’étudiants et éducateurs inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur appartenant au réseau UNiDAYS. À noter que l’offre prendra fin le 29 octobre 2021.

Pour rappel, les AirPods concernés par l’opération Back To School 2021 d’Apple sont ceux de deuxième génération avec boîtier filaire, coûtant 179 euros dans les magasins de la Pomme. Il est également possible d’avoir des AirPods dotés de la recharge sans fil en payant la différence de prix, soit 40 euros, ou des AirPods Pro pour 90 euros.