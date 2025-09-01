iOS 26 Liquid Glass pourrait annoncer un futur iPhone sans bordures

Le nouveau langage visuel Liquid Glass d’iOS 26, qui divise déjà les utilisateurs, pourrait en réalité préparer le terrain pour une refonte matérielle majeure des futurs iPhone, selon Craig Hockenberry, développeur senior chez The Iconfactory.

Une esthétique imposée par Apple

Dans un billet de blog intitulé Liquid Glass. Why?, Hockenberry estime que, contrairement à la transition d’iOS 6 vers iOS 7 qui répondait à un besoin de simplification, personne n’attendait vraiment « plus de verre fluide dans nos interfaces ».

En revenant sur la présentation d’Apple lors de la WWDC, il souligne :

« Ce qui m’a marqué, c’est le temps passé à montrer des blocs de verre et à parler de l’effet physique lui-même, sans répondre à la question la plus importante : “Pourquoi avons-nous besoin de ça ?” Et je suis presque sûr que la réponse est que nous n’en avons pas besoin. La réponse, c’est qu’Apple en a besoin. »

Une préparation aux iPhone sans bordures

En adaptant ses applications à iOS 26, Hockenberry dit avoir remarqué une nouvelle exigence de conception : « Vous ne devez jamais placer un contrôle ou un conteneur en contact direct avec le bord de l’écran. »

Ce détail lui rappelle les safe area insets introduits avec iOS 11, jugés inutiles à l’époque, mais qui s’étaient révélés essentiels avec l’arrivée de l’iPhone X en 2017 et son écran à encoche. Selon lui, cette règle prépare cette fois l’arrivée d’écrans enveloppants, où l’image se fondrait dans les bords physiques grâce à la technologie OLED flexible.

Vers un iPhone tout en verre en 2027

Cette théorie rejoint plusieurs rapports récents. Le média coréen ETNews affirme qu’Apple travaille sur des écrans à « quatre bords incurvés », capables de recouvrir entièrement le châssis.

De leur côté, Bloomberg et The Information évoquent un iPhone anniversaire en 2027 conçu comme un bloc de verre incurvé, sans bordures ni découpes visibles.

Si Hockenberry a raison, iOS 26 et son approche edge-conscious ne seraient donc pas une simple mise à jour esthétique, mais une préparation en amont du plus ambitieux redesign d’iPhone jamais entrepris par Apple.