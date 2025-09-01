iPhone 17 Pro : deux nouveautés suggérées par le logo de la keynote Apple

Le logo du prochain événement Apple prévu le 9 septembre laisse entrevoir deux des fonctionnalités les plus attendues de l’iPhone 17 Pro : de nouvelles couleurs et un système de refroidissement par chambre à vapeur.

Bien entendu, il ne s’agit que de spéculations amusantes à quelques jours de l’annonce officielle.

De nouvelles couleurs pour l’iPhone 17 Pro

Le mois dernier, Filipe Espósito de Macworld rapportait que les modèles iPhone 17 Pro seraient disponibles en orange et en bleu foncé, en plus du noir, du blanc et du gris. Or, le logo de l’événement met justement en avant des teintes orangées et bleu foncé, ce qui pourrait être un clin d’œil d’Apple.

Les cinq coloris attendus seraient donc :

Noir

Blanc

Gris

Bleu foncé

Orange

Un système de refroidissement inédit

Autre rumeur persistante : tous les modèles d’iPhone 17 bénéficieront d’un meilleur système de dissipation thermique, avec les modèles Pro équipés d’une chambre à vapeur. Le logo de l’événement, qui ressemble à une carte thermique issue d’une caméra infrarouge, pourrait là aussi faire référence à cette nouveauté.

La chambre à vapeur consiste en une fine cavité métallique contenant une petite quantité de liquide. Quand l’iPhone chauffe, le liquide s’évapore et se disperse sur la surface de la chambre, avant de se condenser et recommencer le cycle. Cela permet de mieux dissiper la chaleur, en particulier celle générée par la puce A19 Pro attendue sur les iPhone 17 Pro.

Un tel système existe déjà sur certains smartphones Android, comme le Samsung Galaxy S25 Ultra, mais ce serait une première pour l’iPhone.