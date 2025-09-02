Google Pixel 10 : de premiers soucis avec la charge sans fil

Les premiers Pixel 10 commencent à être livrés, mais plusieurs utilisateurs se heurtent déjà à des difficultés liées à la charge sans fil. Sur Reddit et d’autres forums, de nombreux témoignages décrivent un comportement instable avec certains chargeurs.

Le téléphone démarre normalement la recharge, puis l’interrompt après quelques secondes ou minutes, forçant à repositionner l’appareil en permanence. Ces soucis apparaissent notamment avec des chargeurs Qi plus anciens ou intégrés dans des voitures, comme la Mazda CX-5.

Déconnexion imprévisible

Les utilisateurs évoquent des vibrations brèves, une icône verte qui s’affiche, puis un passage au rouge et une déconnexion imprévisible.

Un autre problème fréquent concerne la vitesse de recharge, souvent limitée à 5 W, loin des 15 W que devrait permettre le Pixel 10 avec la norme Qi2. Des essais réalisés avec un chargeur MagSafe ou encore avec le Pixel Stand de deuxième génération confirment cette lenteur, tout comme avec des stands Anker ou des batteries externes pourtant certifiés Qi.

Certains vont plus loin : un propriétaire de Pixel 10 Pro XL rapporte même une perte de batterie lors de trajets en voiture malgré Android Auto et un chargeur sans fil actif.

La source de ces dysfonctionnements semble être l’adoption par Google de la norme Qi2, qui repose sur le profil magnétique MPP au lieu de l’ancien profil EPP. Tous deux atteignent 15 W, mais le MPP nécessite un alignement magnétique précis, ce que les anciens chargeurs ne gèrent pas correctement. Le Pixel Stand profite d’une implémentation maison de Google intégrée à Qi2, rendant l’ancien protocole caduc.

En théorie, les chargeurs Qi plus anciens restent compatibles selon le Wireless Power Consortium, mais la pratique montre de nombreuses incompatibilités matérielles. Pour l’instant, Google n’a pas réagi officiellement.