Sony préparerait une PlayStation 6 portable, comme la Nintendo Switch

Sony préparerait non seulement une PlayStation 6 de salon, mais aussi une version portable capable de fonctionner en mode hybride, à l’image de la Nintendo Switch. Selon Moore’s Law is Dead, un YouTubeur souvent bien informé sur les projets PlayStation, cette console disposerait d’un APU AMD combinant un processeur Zen 6c à quatre cœurs pour le jeu, plus deux cœurs pour les tâches système, ainsi qu’un GPU RDNA 5 doté de 16 unités de calcul.

Les fréquences annoncées atteindraient 1,2 GHz en mode portable et 1,65 GHz une fois connectée à un téléviseur via un dock, permettant ainsi de dépasser les performances de la PlayStation 5 en mode stationnaire.

Autour de 500 dollars

Cette orientation marquerait le retour de Sony sur le marché des portables, abandonné depuis la PS Vita lancée en 2011. Le PlayStation Portal, sorti en 2023, s’était limité au streaming de jeux depuis une PS5, sans véritable autonomie. La nouvelle machine offrirait, elle, une expérience complète, aussi bien en déplacement que sur grand écran.

Le prix envisagé tournerait autour de 500 dollars, une estimation basée sur le coût des composants. Sa sortie interviendrait au plus tôt fin 2027, en même temps que la PlayStation 6 classique. Sony disposerait ainsi de plusieurs années pour finaliser et optimiser cette console hybride.

La firme japonaise mise fortement sur la compatibilité et a confié à AMD la conception des puces de sa future génération, afin de garantir une rétrocompatibilité optimale. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de la PS5 et de la PS5 Pro. Hideaki Nishino, dirigeant de Sony Interactive Entertainment, a confirmé cet été que l’avenir de la plateforme restait une priorité absolue, promettant de nouvelles façons pour les joueurs d’interagir avec l’écosystème PlayStation.

Ces informations, bien que non officielles, dessinent l’ambition de Sony d’élargir sa gamme avec une console portable puissante et flexible, susceptible de séduire aussi bien les amateurs de mobilité que ceux recherchant la meilleure expérience de salon.