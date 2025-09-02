iPhone 17 : les couleurs des coques “Liquid Silicone” auraient fuité

Apple préparerait de nouvelles coques “Liquid Silicone” pour l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max, avec des images des coloris supposés partagées par le leaker Majin Bu.

Huit coloris attendus

La gamme inclurait huit variantes au fini mat et au toucher doux, parmi lesquelles :

Orange profond

Orange pâle

Vert herbe

Céladon

Violet brume

Bleu gris

Bleu foncé

Noir minuit

Ces coques comporteraient également plusieurs découpes permettant d’attacher une dragonne, qui pourrait être vendue séparément.

Des tests de coloris supplémentaires

Selon Bu, Apple aurait initialement testé d’autres nuances comme le noir, le gris roche, le carambole, le tannin ou encore le vert lac. « Ces options semblent avoir été abandonnées », précise-t-il, tout en suggérant que certaines pourraient réapparaître plus tard comme variantes saisonnières.

Une gamme plus large que les coques TechWoven

Leaker au passé parfois mitigé, Bu avait déjà partagé des images des nouvelles coques “TechWoven” destinées à remplacer les coques FineWoven abandonnées après le lancement de l’iPhone 16. Selon lui, les coques Liquid Silicone viseraient un public plus large, avec un prix plus abordable et une palette de couleurs plus diversifiée.

Une rumeur à confirmer

Il reste encore incertain que ces coques soient authentiques. Le nom “Liquid Silicone” pourrait être inspiré du nouveau design Liquid Glass d’iOS 26. Majin Bu a cependant déjà eu raison, notamment en révélant qu’iPadOS 26 adopterait une barre de menus façon Mac. La véracité de cette rumeur devrait être confirmée dans moins d’un mois, lors de la présentation officielle de la gamme iPhone 17 par Apple.