iOS 14.6 : la mise à jour réduit l’autonomie de certains iPhone

À la suite de la publication d’iOS 14.6 et d’iPadOS 14.6 la semaine dernière, certains utilisateurs ont pris la parole sur les réseaux sociaux et les forums en ligne pour signaler que leurs appareils connaissent une décharge excessive de la batterie depuis l’installation de ces mises à jour logicielles…

Les forums d’assistance d’Apple sont remplis de messages d’utilisateurs déclarant que leur appareil se vide plus rapidement depuis la mise à jour iOS 14.6 sur leur iPhone.

Il convient de noter que de nombreux facteurs contribuent à l’autonomie d’un appareil, notamment la “capacité maximum” de la batterie. Les utilisateurs dont la batterie est dégradée peuvent s’attendre à une autonomie réduite. Sur les forums, cependant, le problème semble avoir un impact sur tous les appareils, indépendamment de cette capacité maximum.

Avec iOS 14.5, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité de recalibrage de la capacité maximum de la batterie pour les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, qui peut parfois être inexacte. Suite à la mise à jour publiée le mois dernier, de nombreux utilisateurs ont remarqué que le pourcentage affiché sur leur iPhone 11 a changé suite au processus de recalibrage.

Après chaque mise à jour d’iOS, les utilisateurs peuvent s’attendre à une décharge normale de la batterie dans les jours qui suivent en raison de la réindexation du Spotlight par le système et de l’exécution d’autres tâches de nettoyage. Cependant, iOS 14.6 a été publié il y a plus d’une semaine, et les utilisateurs continuent à se plaindre. Si le problème est effectivement lié au logiciel, Apple devrait le corriger dans une mise à jour ultérieure d’iOS 14.6 ou fournir un correctif dans iOS 14.7, actuellement en test bêta.