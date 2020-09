PS5 et Xbox Series X : Amazon ne garantit pas une livraison pour le lancement

Les consoles de nouvelle génération débarquent désormais dans quelques semaines. Et certains chanceux ont su flairer le bon coup en réservant, dès l’ouverture des précommandes, leur console sur Amazon. Problème : pour ceux ayant quelque peu tardé, la multinationale a envoyé un mail qui risque de désenchanter certains joueurs…

« Nous vous contactons au sujet de votre commande de la Xbox Series X pour vous informer à l’avance que vous risquez de ne pas recevoir cet article le jour de sa sortie en raison d’une forte demande », indique Amazon dans son e-mail. Un exact même message est envoyé pour la Playstation 5. « Nous faisons tous les efforts possibles avec le fournisseur pour obtenir plus de stocks », ajoute le commerçant.

> LIRE AUSSI – Face à Playstation, Xbox veut s’offrir une victoire à la Pyrrhus

En bref, si vous n’avez pas précommandé ces consoles le jour J, vous risquez de devoir attendre quelques semaines supplémentaires leur arrivée. Pour rappel, elles sortiront le 10 et le 19 novembre prochain, respectivement pour la Xbox Series X / S et la Playstation 5 / Playstation 5 Digital Edition. Les quatre consoles connaissent une rupture de stock – sans que l’on sache si c’est en raison de stocks volontairement faibles ou si parce que Microsoft et Sony n’ont pas pu produire assez de machines.

Amazon has sent an email giving advance warning that Xbox Series X preorders may not arrive on launch day due to high demand

The email is similar to PS5’s (and similar high demand items in the past). Can only assume Amazon is covering themselves in case shipping is delayed pic.twitter.com/XbFHkAvKqW

— Wario64 (@Wario64) September 25, 2020