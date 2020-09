Covid-19 : 39% des possesseurs d’iPhone garderont leur smartphone en 2020

En attendant la sortie de l’iPhone 12 cette année, le site BankMyCell, qui permet de revendre ses produits Apple et autres gadgets électroniques, a interrogé 2 470 propriétaires d’iPhone habitant dans différents pays du monde. Celui-ci a voulu savoir s’ils comptaient mettre à niveau leur smartphone Apple cette année ou non, ainsi que l’influence de l’épidémie de Covid-19 sur leur décision.

Tout d’abord, le sondage montre que la pandémie actuelle a influencé (le plus souvent négativement, on peut l’imaginer) 43% des propriétaires d’iPhone dans leur choix concernant une éventuelle mise à niveau de leur téléphone cette année.

Ensuite, comme vous pouvez le voir sur le diagramme à bandes ci-dessus, on apprend que 39% des personnes interrogées ont déclaré vouloir garder leur iPhone en 2020, que 35% attendent l’iPhone 12 (avec impatience), que 20% ont changé d’iPhone pour un plus récent, et que 6% sont passés à un mobile rival sous Android (les traîtres !).

Enfin, BankMyCell a demandé aux propriétaires actuels d’iPhone comment ils s’étaient procurés leur téléphone Apple actuel. Il s’avère que 57% des sondés ont acheté leur iPhone neuf, que 22% ont opté pour de la location (comme peut le faire Free Mobile ou Mobile Club en France, par exemple) et que 21% ont fait l’acquisition d’un smartphone reconditionné fabriqué par la firme de Cupertino.

4 / 5 ( 1 vote )