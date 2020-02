Mobile Club : la location d’iPhone dès 19,90€/mois !

Chaque année, c’est la même rengaine. Apple annonce ses tous nouveaux iPhone, ils coûtent entre 800 et 1700 euros (dans le cas de l’iPhone 11), et vous vous dites probablement : “Je n’ai pas assez d’argent, c’est beaucoup trop cher !”. Oui mais voilà, cet iPhone, vous le voulez vraiment. Votre smartphone actuel est devenu obsolète, et vous ne pouvez pas vous permettre de le garder encore 1 an de plus. Parce que l’iPhone que vous convoitez, ce n’est pas seulement un téléphone, c’est un outil de travail, un appareil que vous allez déverrouiller des dizaines de fois par jour, un accessoire de mode, une technologie dont vous êtes fan, tout simplement !

Alors que faire pour l’obtenir à un tarif abordable et sans se ruiner ? En fouinant un peu sur le web, une solution toute simple et ultra pratique s’offre à nous : la location d’iPhone via Mobile Club ! L’idée vous fait peur ? On vous explique pourquoi louer votre iPhone est aujourd’hui la nouvelle tendance pour 2020.

Pourquoi louer un iPhone ?

Comme on vous l’a expliqué en préambule, le tarif des téléphones de la marque à la pomme peut s’avérer extrêmement cher. C’est d’abord rébarbatif, puisqu’Apple semble prendre un malin plaisir à augmenter le prix toutes les années (sauf peut-être avec l’iPhone 11, pour lequel elle a “réussi” à stabiliser le prix des nouveaux modèles). Mais c’est surtout rebutant, d’autant que toutes les générations d’iPhone n’innovent pas forcément ! On pense notamment à l’iPhone XS qui n’apporte pas grand chose par rapport à l’iPhone X, ou l’iPhone 11 qui ne fait qu’ajouter un capteur à l’iPhone XR.

Acheter plein pot un nouveau téléphone Apple n’est donc pas forcément un bon plan. Ce qui l’est, en revanche, c’est la location d’un iPhone. Mobile Club, une entreprise 100% française, en a fait son affaire. La société, née en 2018, connaît un grand succès de par son concept innovant de leasing. Pour les réfractaires de la langue anglaise, le terme signifie que vous payez chaque mois une somme d’argent pour bénéficier d’un produit que vous pouvez retourner quand vous le souhaitez (c’est sans engagement !).

Et là, vous allez nous dire : “Mais il y a plein d’autres solutions sans doute plus pratiques et moins chères !”. Vous savez quoi ? Faisons un petit inventaire des possibilités autres que la location d’iPhone :

Vous pouvez vendre votre appareil sur eBay ou LeBonCoin, afin de vous faire un peu d’argent. Le souci, c’est qu’outre la décote qu’aura subi votre appareil, vous n’êtes pas à l’abri d’un mauvais payeur, qui n’hésitera pas à ouvrir un litige dès réception du colis. Puis surtout, la mise en vente est fastidieuse de par l’expédition, notamment.

Vous pouvez également acheter un téléphone d’occasion plutôt que le louer, mais si c’est le dernier modèle, ça restera toujours très cher. Et, encore une fois, vous pourriez vous retrouver face à une mauvaise surprise en ouvrant la boîte, avec un téléphone cassé ou une contrefaçon.

Vous pouvez aussi prendre un forfait avec votre nouveau téléphone. Cela vous paraîtra moins cher sur le coup, mais si vous optez pour le dernier iPhone, comptez au moins 40 euros par mois… sur 2 ans ! Car oui, une offre comme celle-là est forcément engageante et contraignante, puisque vous ne pourrez pas changer de forfait pendant cette période !

Enfin, last but not least, vous pouvez aussi rendre votre téléphone à votre opérateur, mais spoiler : vous serez forcément perdant.

Voilà pourquoi vous devez louer un iPhone avec Mobile Club dès maintenant ! Pour éviter toutes ces galères ;)

Location iPhone : quels avantages ?

Louer un iPhone permet donc de dire adieu aux galères, mais quels sont les avantages réels qui en découlent ?

Avant toute chose, il faut savoir que tous les iPhone de Mobile Club, qu’ils soient reconditionnés ou non, sont dans un excellent état cosmétique proche du neuf. Ils sont évidemment testés avant envoi.

Ensuite, les prix sont plus qu’abordables : 19,90 euros par mois pour louer un iPhone 7 (soit 238,80 euros pour 1 an), 24,90 euros par mois pour la location d’un iPhone 8 (298,80 euros l’année) ou 34,90 euros par mois pour le leasing d’un iPhone X (418,80 euros sur 1 an), ou encore 39,90 euros par mois pour se faire prêter un iPhone XS (478,8 euros l’année).

Si vous faites un rapide calcul, vous êtes gagnant sur un an, voire un an et demi, puisque les offres sont SANS ENGAGEMENT. Autrement dit, vous pouvez très bien renvoyer votre iPhone pour louer un modèle plus récent ou de couleur différente, quand vous le voulez, et ce sans frais. Ou tout simplement résilier votre offre. Sachez qu’il n’y a aucune durée minimum de location. Il y a cependant un dépôt de garantie à donner lors de la location d’un iPhone, qui vous sera rendu intégralement au retour du téléphone.

Mobile Club offre avec la location d’un mobile une assistance en cas de panne, un échange en cas de casse et un remplacement en cas de vol ! Une petite franchise sera à payer mais rien d’équivalent au prix du smartphone. Le remplacement se fera en seulement 48 heures ! D’ailleurs, le smartphone lui-même est livré sous 48 heures (hors week-end) !

Et enfin, la cerise sur le gâteau : tous les iPhone sont livrés avec un adaptateur secteur, un câble lightning, et deux petits cadeaux surprises. En option, vous pourrez vous procurer des écouteurs et un adaptateur lightning vers jack.

Petite histoire de Mobile Club

Mobile Club a deux ans en février. Le site, imaginé par Damien Morin, qui avait déjà conçu Save, n’a rien de la grande entreprise type Amazon. Le projet est porté depuis le début par une petite équipe de passionnés, qui ont à coeur de révolutionner le marché de la vente de mobiles. Le succès fut immédiat, avec une liste d’attente longue de plus de 4000 clients, qui ont dû patienter plus de 30 jours pour obtenir leur appareil !

Tout était fait maison, même les petits mots manuscrits à l’intérieur des emballages. Si bien que quelques mois plus tard seulement, l’équipe de Mobile Club a fait appel à une entreprise de packaging pour une offre plus pro. S’en est suivi un boom encore plus conséquent de l’activité du site, avec des milliers de commandes honorées.

Autrement dit, Mobile Club lie la passion et le professionnalisme, pour un résultat qui ne pourra que vous satisfaire. Alors n’attendez plus pour louer un iPhone et foncez directement sur leur site pour en savoir encore plus sur les offres proposées !

