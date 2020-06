PS5 : Spider-Man Miles Morales sera un stand alone et non une vraie suite

Si la conférence révélant la Playstation 5 a satisfait les gamers du monde entier, aujourd’hui sonne l’annonce d’une petite désillusion. En tout début de stream, Sony montre de premiers courts extraits d’un nouveau Spider-Man, sous-titré Miles Morales, du nom du Spider-Man remplaçant Peter Parker dans les comics. Si, graphiquement, le titre ne faisait pas très “next-gen” bien que beau, l’on était tout de même en droit de s’attendre à une vraie suite.

Mais que nenni, Miles Morales sera simplement un stand alone du premier épisode, mais exclusif à la Playstation 5. « Je suppose qu’on peut dire que c’est une extension et une amélioration du jeu précédent », a déclaré Simon Rutter, l’un des cadres de Sony Interactive Entertainment pour le marché européen, au Telegraph. « Il y a une composante Miles Morales substantielle — qui est l’élément de l’extension — mais aussi au sein du jeu, des améliorations majeures ont été apportées au jeu et au moteur de jeu, en déployant évidemment certaines des principales technologies et fonctionnalités de la PlayStation 5 », a-t-il ajouté.

Miles Morales sera donc un gros DLC, à l’instar de Infamous First Light ou, mieux encore, du troisième semestre de Persona 5 Royale. Pour autant, Spider-Man devrait débarquer sur Playstation 5 dans une version grandement améliorée. Une vraie suite devrait cependant arriver bien plus tard sur la console de Sony… Miles Morales sera disponible en fin 2020, au line-up de la PS5.

