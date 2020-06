Jeux, design, manette… Tout savoir sur la présentation de la Playstation 5

Ce jeudi soir, la Playstation 5 de Sony s’est officiellement dévoilée aux yeux du monde durant une présentation en direct absolument gargantuesque. Durant plus d’une heure, la marque japonaise a enchaîné les nouveaux titres, dont une bonne partie est exclusive à la console, et a montré, en toute fin de conférence, le design de la console.

La console

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la Playstation 5 se pare d’un design totalement inédit qui n’a rien à voir avec sa concurrente directe, la Xbox Series X. La PS5 se dote de courbes élégantes et résolument futuristes, avec un fin liserai bleu illuminant les entrailles de la console.

La Playstation 5 alterne blanc et noir dans deux configurations séparées : une première Playstation 5, classique, sera dotée d’un lecteur Blu-Ray 4K, tandis qu’une seconde, la Playstation 5 Digital Edition, n’en aura pas. Du reste, on a pu voir plus en détails la Dualsense, manette qui accompagnera la console. Si personne n’a pu mettre les mains dessus, Sony promet que les retours haptiques qui l’accompagnent permettront de meilleurs sensations en pleine session de jeu.

Voici les caractéristiques techniques de la console, dévoilées en mars par Sony :

Processeur : AMD Zen 2 avec 8 coeurs à 3, 5GHz (fréquence variable)

Partie graphique : 10,28 TFLOP, 36 compute units (CU) à 2.23GHz (fréquence variable)

Architecture de la partie graphique : RDNA 2 personnalisée

RAM/interface : 16 Go GDDR6/256 bits

Bande passante mémoire : 448 Go/s

Stockage interne : SSD de 825 Go

Vitesse écriture/lecture : 5,5 Go/s (brute), en général 8-9 Go/s (compressé)

Stockage extensible : emplacement pour un SSD NVMe

Stockage externe : disque dur via le port USB

Audio 3D

Support de jeux en 8K et 4K à 120 images par seconde

Lecteur optique : Blu-ray 4K UHD

Du reste, Sony a également montré toute une panoplie d’accessoires accompagnant sa Playstation 5. Un casque sans fil avec son 3D devrait donc être disponible à la sortie, tout comme une caméra HD, une télécommande multimédia et une station pour recharger deux manettes Dualsense en même temps. Pas de nouvelles du Playstation VR 2, qui devrait pourtant débarquer au vu de la liste des jeux présentés…

Les jeux

Sony n’a pas été avare en termes de jeux vidéo, puisque la marque japonaise a révélé pléthore de titres. Parfois exclusifs, parfois multiplateformes, chacun débarquera sur Playstation 5 dans les années à venir. Mais sans plus attendre, voici l’ensemble des trailers et séquences de gameplay montrées :

Horizon Forbidden West, en exclusivité sur Playstation 5

Demon’s Souls, en exclusivité sur Playstation 5

Astro’s Playroom, en exclusivité sur Playstation 5

Gran Turismo 7, en exclusivité sur Playstation 5

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales en exclusivité sur Playstation 5

Ratchet & Clank : Rift Apart en exclusivité sur Playstation 5

Returnal en exclusivité sur Playstation 5

Sackboy A Big Adventure en exclusivité sur Playstation 5

Destruction AllStars en exclusivité sur Playstation 5

Project Athia en exclusivité temporaire sur Playstation 5 et PC

Godfall en exclusivité temporaire sur Playstation 5 et PC

Deathloop en exclusivité temporaire sur Playstation 5 et PC

GhostWire : Tokyo en exclusivité temporaire sur Playstation 5 et PC

Kena : Bridge of Spirits

Solar Ash

Resident Evil 8

Pragmata

Little Devil Inside

Bugsnax

Oddworld Soulstorm

Goodbye Volcano High

JETT : The Far Shore

NBA 2K21

Hitman 3

Du reste, la Playstation 5 n’a révélé aucun prix, ni même de date de sortie, hormis un simple “fin 2020”.

5 / 5 ( 1 vote )