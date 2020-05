Paper Mario : The Origami King débarque sur Nintendo Switch cet été

On croyait Nintendo foutu pour cette année. Avec le coronavirus et le confinement, la firme nipponne avait décidé d’annuler son prochain Nintendo Direct, un événement en ligne ayant pour objectif de présenter ses prochains jeux. L’entreprise de jeux vidéo était donc suspectée de ne pas avoir de jeux en stock pour le reste de l’année 2020, alors même que Microsoft et Sony, ses deux concurrents directs, s’apprêtent à dégainer leurs Xbox Series X et Playstation 5.

Mais non, Nintendo n’est pas mort ! Contre toute attente et à la surprise générale, le constructeur de la Nintendo Switch a annoncé dans un relativement long trailer un nouvel opus de Paper Mario, la série spin-off avec un Mario de papier, en 2D, dans un monde en 3D. Sobrement intitulé Paper Mario : The Origami King, le titre fera s’affronter Paper Mario avec le Roi Olly et même la Princesse Peach, que ce dernier a enlevé. Le Roi olly a transformé les soldats de Bowser en serviteurs pliés en origami.

Après le succès d’Animal Crossing, Nintendo réussira-t-il à nouveau à établir des ventes records ? Le titre est attendu pour le 17 juillet, le jour même où est attendu Ghost of Tsushima sur Playstation 4. A voir donc si le jeu de Nintendo, qui apportera quelques nouveautés de type puzzle game à la série, sera d’une aussi grande qualité que son concurrent direct.

4 / 5 ( 1 vote )