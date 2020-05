Unreal Engine 5 : voici à quoi devraient ressembler les jeux sur Playstation 5

L’annonce a été teasée depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Le studio de jeux vidéo Epic Games vient tout juste de dévoiler son nouvel Unreal Engine, sa version 5, qui est prévu pour supporter les prochains jeux next-gen sur Xbox Series X et Playstation 5. Et c’est justement sur cette console qu’Epic Games a décidé de révéler son moteur, avec une démonstration technique particulièrement impressionnante.

En théorie, cette démo est censée nous montrer à quoi ressembleront les jeux vidéo à venir. Dans les faits, il faudra sûrement encore plusieurs années pour arriver à ce niveau de détail. La vidéo présente un personnage féminin au cœur d’antiques ruines. Disposant de certains pouvoirs magiques, elle se retrouve propulsée d’une minute à l’autre d’une grotte aux détails fourmillants à un panorama dantesque. Evidemment, démo technique oblige, ce que l’on a vu ne sera jamais jouable.

Pour autant, le rendu est particulièrement impressionnant. Les visuels sont quasi photoréalistes et le travail sur la lumière est du jamais-vu dans le monde du jeu vidéo. La démo tourne également en temps réel sur Playstation 5, selon Epic Games. L’Unreal Engine 5 sera également disponible pour toutes les consoles actuelles, la Xbox Series X, mais aussi le PC et les appareils sous iOS et Android. Le moteur sortira dans sa version définitive fin 2021.

