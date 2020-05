Apple dévoile un nouveau MacBook Pro 13 pouces

En pleine crise sanitaire d’ampleur mondiale, la marque à la pomme a décidé de se faire plaisir en annonçant de tout nouveaux ordinateurs. Après un iPhone SE inédit il y a quelques jours à peine, c’est désormais au tour des MacBook Pro d’être à l’honneur. Apple a en effet annoncé un MacBook Pro 13 pouces qui troque son fameux clavier papillon pour un mécanisme plus plaisant et plus solide : le clavier ciseaux.

Voici les 4 versions de base de ce nouvel ordinateur, accompagnés de leur prix :

– Pour 1 499 euros : Intel Core i5 (4 cœurs) 8ème génération 1,4 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 Go de RAM LPDDR3 (2 133 MHz), 256 Go de SSD, 2 ports Thunderbolt 3

– Pour 1 799 euros : intel Core i5 (4 cœurs) 8ème génération 1,4 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 Go de RAM LPDDR3 (2 133 MHz), 512 Go de SSD, 2 ports Thunderbolt 3

– Pour 2 129 euros : Intel Core i5 (4 cœurs) 10ème génération 2 GHz, Intel Iris Plus Graphics, 16 Go de RAM LPDDR4X (3 733 MHz), 512 Go de SSD, 4 ports Thunderbolt 3

– Pour 2 379 euros : Intel Core i5 (4 cœurs) 10ème génération 2 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 16 Go de RAM LPDDR4X (3 733 MHz), 1 To de SSD, 4 ports Thunderbolt 3

Ce MacBook Pro 13 pouces de 2020 conserve la Touch Bar et le Touch ID. Sa touche Esc redevient physique. Le processeur graphique est une puce Iris Plus Graphics capable de prendre en charge le Pro Display XDR en 6K.

