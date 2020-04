iPhone SE : Apple officialise son nouveau téléphone à moins de 500 euros

Et bien ! Voici un téléphone qui aura fait parler de lui ces derniers mois ! Apple vient en effet d’officialiser son nouveau téléphone d’entrée de gamme sur son site officiel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’avère particulièrement séduisant pour tous ceux qui veulent obtenir un smartphone puissant et pas cher.

L’iPhone SE est disponible en précommande ce 17 avril pour une livraison à partir du 24 avril. Et peu importe le confinement. Il sera disponible au prix de 489 euros avec une capacité de stockage de 64 Go. La version 128 Go coûtera 539 euros et la version 256 Go 659 euros. Pour rappel, l’iPhone 8 était disponible à sa sortie à partir de 539 euros.

Pourquoi cette comparaison avec l’iPhone 8 ? Car comme World is Small vous le signalait avec diverses rumeurs, ce nouvel iPhone SE 2020 reprend son design mais y ajoute la puissance de l’iPhone 11 ! Pour obtenir un prix mini cependant, il faudra faire l’impasse sur un second capteur grand angle, sur un écran bord à bord et sur Face ID. En effet, Touch ID fait son grand retour. Du reste, le téléphone Apple pourra filmer en 4K et 60 FPS, possédera un écran LCD de 4,7 pouces et sera disponible dans 3 coloris différents : noir, rouge et blanc. Rendez-vous sur le site d’Apple !

