Visiter des musées sur internet ? C’est possible en 2020 !

La technologie a envahi nos maisons ces dernières années. Les objets connectés (allant des montres intelligentes au frigidaire qui commande vos courses) ou encore les supermarchés en ligne ont créé de nouvelles habitudes : on peut (presque) tout faire depuis le confort de son canapé ! Récemment, ce sont des musées du monde entier qui ont décidé d’ouvrir leurs collections au grand public. Depuis l’invention du numérique, de nombreuses institutions numérisent leurs ouvrages et leurs collections, à la fois pour les classer et les conserver, mais également pour rendre ce contenu accessible à tous. Certains musées offrent même des visites virtuelles de grande qualité. Alors, si vous voulez vous cultiver depuis votre ordinateur, voici les meilleures visites historiques et culturelles en ligne !

Le Louvre

C’est LE musée le plus visité au monde ! Avec une collection impressionnante qui compte plus de 500 000 œuvres d’art, allant de l’Antiquité au XIXe siècle, cet ancien château fort est devenu l’un des symboles de la culture française. Le site du musée propose des visites gratuites d’expositions : si vous êtes passionné d’Egypte antique ou des travaux de Michel-Ange, n’hésitez pas à aller profiter de cet outil incroyable ! Tout est fait pour créer une expérience immersive : vous pourrez vous balader dans les galeries, regarder à 360° et même cliquer sur un objet si vous souhaitez en savoir davantage.

Google Arts & Culture

La réalité virtuelle s’installe partout : véritable outil d’entraînement pour certaines compétitions, elle permet également désormais de visiter les plus grands musées depuis votre canapé ! Et c’est ce que la plateforme de Google Arts & Culture nous permet de faire, avec des visites virtuelles de grande qualité. C’est avec l’outil de Google Street View que l’on peut désormais voir les plus beaux sites du monde comme Stonehenge en Angleterre, le Colisée ou même les pyramides de Gizeh. Mais il faut également savoir que la plateforme propose des visites complètes sous forme de vidéo à 360° des plus beaux musées du monde ! Que vous vouliez voir un tyrannosaure de près, une peinture de Bruegel dans ses moindres détails ou si vous voulez savoir comment les astronautes vont aux toilettes dans l’espace, vous trouverez tout ce qui pique votre curiosité sur cette plateforme !

Les grottes de Lascaux

On l’appelle “La chapelle Sixtine du Périgordien” ou la “Versailles de la Préhistoire.” Ces grottes ornées du Paléolithique sont devenues l’un des lieux les plus magiques de l’archéologie. Depuis leur découverte en 1940 par quatre adolescents, elles fascinent à la fois les spécialistes et les amateurs ! Mais si vous n’avez jamais pu vous rendre en Dordogne pour aller les admirer, sachez que vous pouvez le faire en ligne, grâce à une visite virtuelle incroyable ! Vous serez immergé dans ces grottes grâce à un film interactif dans lequel vous avancerez dans les galeries, et où vous pourrez vous arrêter quand vous le souhaitez. Vous pourrez également zoomer sur les dessins et en apprendre davantage sur ces représentations animales qui ont presque 18 000 ans !

Les musées du Vatican

Pour les passionnés d’histoire de l’art, le Vatican est l’un des endroits les plus magiques au monde ! Et si vous avez toujours rêvé d’aller voir la chapelle Sixtine, sachez que vous pouvez la visiter depuis le confort de votre canapé ! Ces musées sont très riches en œuvres majeures, conservées depuis des siècles par les différents papes qui se sont succédé. Ils comprennent de nombreuses sections, allant du Musée Grégorien Étrusque aux Chambres de Raphaël ! Une visite virtuelle des lieux est disponible sur leur site en ligne et saura vous en mettre plein les yeux ! De plus, ils proposent des analyses d’œuvres chaque jour sur leur page Instagram.

Le British Museum

Doté d’une collection de plus de 8 millions d’œuvres d’art, c’est le musée phare de Londres ! Avec plus de la moitié des objets visibles en ligne, cette institution emblématique a décidé de mettre en valeur ses plus belles pièces et d’en donner l’accès au plus grand nombre. Le musée s’est d’ailleurs associé à l’Institut culturel de Google pour offrir des visites virtuelles grâce à leurs technologies.

4 / 5 ( 1 vote )