Avec le confinement, le marché du jeu vidéo ne s’est jamais aussi bien porté

Le coronavirus ne fait pas que des perdants. Confinement oblige, les citoyens du monde entier se tournent vers de nouveaux divertissements, en témoignent ces tous nouveaux chiffres relayées par le cabinet Superdata. Selon l’entreprise spécialisée dans les chiffres, les dépenses effectuées dans les jeux vidéo ont atteint 10 milliards de dollars en un an !

Les revenus générés par les jeux sur console ont bondi à 1,5 milliard de dollars en mars contre 883 millions de dollars en février. Les dépenses pour les jeux sur PC ont, elles, augmenté de de 56% pour atteindre 567 millions de dollars. Les dépenses des jeux sur mobile ont aussi augmenté de 15%, pour monter à 5,7 milliards de dollars. Cette explosion des dépenses est surtout à constater en Europe et aux Etats-Unis, où les mesures de confinement ont majoritairement été décidées.

En résumé, le chiffre d’affaires des jeux vidéo est en hausse de 11% dans le monde entier en mars, par rapport à l’année dernière. « Les gens se tournent vers les jeux vidéo, qui permettent de se divertir en sécurité pendant la crise du Covid-19, et utilisent les jeux multijoueurs en ligne pour rester en contact les uns avec les autres », a commenté SuperData. On doit cette hausse à Animal Crossing New Horizons principalement, mais aussi Final Fantasy VII Remake.

