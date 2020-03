Gamestop ferme ses boutiques aux Etats-Unis

La rédaction de World is Small vous en avait parlé il y a quelques jours. Gamestop, groupe de ventes de jeu vidéo auquel Micromania en France appartient, refusait jusqu’ici de fermer ses boutiques car il les pensait essentiel aux clients. Une position qui pouvait se comprendre, tant le divertissement est un secteur important en ces jours de confinement. Mais le groupe mettait alors en danger ses employés et les clients. Gamestop produisait même des documents non-officiels à présenter par leurs employés en cas de demande de fermeture de la part des autorités.

Finalement, Gamestop a retourné sa veste et s’est décidé à fermer l’ensemble des magasins sur le territoire américain. C’est une décision “temporaire”, selon le PDG George Sherman. Peut-être une sage décision, qui sait.

Pour autant, le groupe laisse possibles les ventes sur le site internet et par QR Code. Ca n’a pour l’instant pas sauvé Gamestop, qui connait une chute d’activité, alors qu’il est déjà très fragilisé. Et avec cette crise, le dématérialisé va être de plus en plus plebiscité. Comprenez-vous cette décision de Gamestop ? Pensez-vous que le secteur du jeu vidéo est indispensable en cette période de quarantaine ?

