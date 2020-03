Apple limite le nombre d’iPhone qu’un client peut acheter

Des mesures restrictives pour tous, tout le temps. Après le confinement obligatoire, après la diminution de la qualité vidéo de Netflix, après l’interdiction par le CSA de Canal + en clair, voici désormais Apple qui limite la quantité d’iPhone qu’un fan peut acheter ! Il faut dire qu’à cause de ce satané coronavirus, la production des téléphones à la pomme est en berne, et la marque californienne a bien du mal à satisfaire tous les prospects. La preuve, notamment, avec le retard du fameux iPhone 9.

Pour l’instant, il n’y a toujours pas de pénurie chez Apple. Pour autant, l’entreprise a décidé de limiter à deux le nombre d’iPhone achetable par les consommateurs. Ainsi, si vous essayez d’acheter plus de deux iPhone 11 Pro sur le site français d’Apple, une bannière vous demandera de modifier votre panier : « un maximum de 2 iPhone 11 Pro peut être acheté par client. Veuillez modifier la quantité totale de iPhone 11 Pro dans votre commande avant la validation. »

Les modèles concernés sont l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. « Compte tenu de la popularité et / ou contraintes de l’offre de certains de ses produits, Apple se réserve le droit, à sa seule discrétion et à différents moments, de limiter la quantité de produits disponibles à l’achat par ses clients. Dans ce cas, Apple peut exiger des informations de qualification avant d’accepter ou de traitement de n’importe quel ordre », peut-on lire sur le site français. La vraie question qui se pose toutefois est : “Qui achète plus de 2 iPhone à la fois ?”

4 / 5 ( 1 vote )