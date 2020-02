Apple “étouffe la création de nouvelles technologies”, dit l’ex-architecte des puces d’iPhone

Vous rappelez-vous de la justification d’Apple face à la volonté de l’Union européenne d’imposer un chargeur universel à tous les smartphones ? “Une telle décision empêcherait l’innovation.” Etrange, comme les choses peuvent se retourner contre vous en un quart de seconde. L’ancien architecte des puces pour iPhone et iPad Gerald Williams III, qui s’est occupé du design des puces A7 jusqu’à A12 jusqu’en février 2019, est en guerre contre la marque à la pomme… et le fait savoir.

Pour rappel, l’homme, qui a créé Nuvia, sa propre entreprise qui développe des processeurs utilisés dans les data centers, a d’abord été visé par une plainte d’Apple en août dernier. Selon la firme californienne, son contrat lui interdisait d’exercer des activités commerciales en rapport avec Apple, et l’homme cherchait à attirer des employés d’Apple dans son entreprise. Gerard Williams III a répondu en affirmant qu’Apple violait sa vie privée. Bref, coup pour coup.

Aujourd’hui, l’ex-employé a affirmé que le procès intenté par Apple contre lui visait à « étouffer la création de nouvelles technologies et solutions par une nouvelle entreprise, et à diminuer la liberté des entrepreneurs de rechercher un travail plus épanouissant ». Et d’accuser Apple de dissuader les employés « de faire des préparatifs, même préliminaires et légalement protégés, pour créer une nouvelle entreprise — qu’elle soit compétitive ou non ».

