Apple ne veut pas du chargeur universel proposé par l’Europe

Apple propose certes des produits bien supérieurs à la concurrence, il n’empêche que leur entêtement devient parfois particulièrement agaçant. La marque à la pomme est en effet la seule à proposer un port Lightning sur ses smartphones. Dans le même temps, les Macbook de la firme californienne fonctionnent désormais avec un port USB-C, après avoir longtemps adopté le chargeur Mag. Et n’oublions pas que sur Android, l’USB-C est devenu la norme.

Du coup, l’Europe souhaite remédier à la chose en faisant en sorte que tous les constructeurs proposent un seul et même chargeur. Une requête qui date d’il y a déjà plusieurs années et qui est encouragée par plusieurs membres du Parlement européen. Apple, de son côté, défend son droit à l’innovation.

« Nous pensons qu’une réglementation qui impose la conformité de tous les types de connecteurs smartphones étouffe l’innovation au lieu de l’encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et à l’économie dans son ensemble », a indiqué Apple ce jeudi. « Nous espérons que la Commission continuera à rechercher une solution qui ne limite pas la capacité de l’industrie à innover et à apporter des technologies intéressantes aux clients », ajoute le groupe. L’iPhone 12 ne devrait donc, encore une fois, pas avoir d’USB-C. Souhaiteriez-vous avoir un chargeur universel pour tous vos appareils ?

4 / 5 ( 1 vote )