Galaxy Z Flip : le smartphone pliable de Samsung enfin officiel

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ne sont pas les seuls smartphones à avoir été présentés par Samsung hier soir lors de son événement Galaxy Unpacked. Un appareil était également attendu au tournant : le Galaxy Z Flip, nouveau téléphone pliable et successeur du Fold, Il avait déjà été brièvement montré lors de la cérémonie des Oscars.

Hormis son design au look de Gameboy Advance SP, ses caractéristiques officielles ont enfin été dévoilées. Le Galaxy Z Flip arborera un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2636 x 1080 pixels avec un ratio de 21,9:9 mais également un tout petit écran Super AMOLED de 1,1 pouces sur son dos avec une définition de 300 x 112 pixels. Ses dimensions plié ? 73.6 x 87.4 x 17.3 mm. Déplié ? 73.6 x 167.3 x 7.2 mm.

Il aura également un processeur un processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 256 Go d’espace de stockage, un double capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels et 12 mégapixels à l’arrière, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels à l’avant, une batterie de 3 300 mAh, Android 10, un unique haut parleur… et pas de prise Jack. Son prix sera de 1509 euros et sera disponible dès vendredi 14 février en noir ou en violet. A voir s’il séduira les foules au contraire de son grand frère le Galaxy Fold.

