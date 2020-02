Galaxy Z Flip : Samsung a profité des Oscars pour le présenter officiellement

Cette nuit a eu lieu la plus grande soirée du cinéma mondial : les Oscars. Durant cette cérémonie hors-norme, le film coréen Parasite a reçu l’Oscar du meilleur film, Joaquin Phoenix a obtenu l’Oscar du meilleur acteur et le film français Misérables n’a rien gagné. Assez peu étonnant, face aux mastodontes de l’année 2019.

Soirée événement oblige, la marque sud-coréenne Samsung a tenu à montrer officiellement et pour la première fois son Galaxy Z Flip lors de la coupure pub. C’était assez inattendu, sachant que Samsung tient son événement le Galaxy Unpacked dans les prochaines heures, durant lequel il présentera aussi le Galaxy S20, le S20+ et le S20 Ultra.

Dans le spot publicitaire, le Galaxy Z Flip se montre sous toutes ses coutures. Son design, qui rappelle toujours celui d’une Gameboy Advance SP, arbore un beau coloris violet. Il se plie un peu à la manière d’un vieux téléphone à clapet. Le spot se termine avec le slogan “Changer la forme de l’avenir”, suivi d’un teasing pour la conférence de Samsung cette nuit. Ce sera lors de ce Galaxy Unpacked que Samsung dévoilera officiellement le prix du téléphone, sa date de sortie et ses caractéristiques techniques. Pour l’heure, les rumeurs indiquent un prix proche de 1000 dollars.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif

— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020