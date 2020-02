L’iPhone 9 devrait coûter 399 dollars

Les rumeurs concernant l’iPhone 9 se font de plus en plus insistantes et semblent de plus en plus vérifiées. Le prochain téléphone d’entrée de gamme d’Apple devrait bel et bien coûter 399 dollars, comme l’avait annoncé pour la première fois en octobre dernier l’analyste réputé Ming Chi Kuo. Ce tarif est une nouvelle fois annoncé par l’entreprise Fast Company.

Un prix qui devrait être donc identique à celui de l’iPhone SE, lancé en mars 2016. Pour rappel, l’iPhone SE avait évidemment subi les frais des taxes françaises puisqu’il coûtait 489 euros à ses débuts dans l’Hexagone. L’iPhone 9 devrait donc suivre le même chemin, mais pour des caractéristiques bien plus alléchantes.

En effet, l’iPhone 9 devrait reprendre le design général de l’iPhone 8 avec donc la même taille d’écran, des bordures similaires et même le fameux Touch ID. En revanche, pas de Face ID comme technique de sécurisation, le prix expliquant cela. A l’intérieur, il sera en revanche bien différent d’un iPhone 8 puisqu’il intégrerait le fameux processeur A13, soit le même que l’iPhone 11, et 3 Go de RAM. L’appareil photo serait son seul point faible puisque le capteur devrait être unique. Avec ce tarif, la marque à la pomme cherche à s’assurer une domination même chez les plus modestes des consommateurs.

