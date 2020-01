Apple Pay aussi disponible au CIC et Credit Mutuel !

C’est décidément la journée pour Apple Pay, le service de transaction de la marque à la pomme. Alors que plus tôt dans la journée, le Credit Agricole avait annoncé la disponibilité du service pour ses clients, c’est désormais au tour du Crédit Mutuel Alliance Fédérale de proposer Apple Pay.

Le CMAF regroupe le Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud‑Est, Île‑de‑France, Savoie‑Mont Blanc, Midi‑Atlantique, Centre, Loire‑Atlantique et Centre‑Ouest, Normandie, Méditerranéen, Dauphiné‑Vivarais et Anjou, Antilles-Guyane, et Massif Central. Mais le CMAF est aussi propriétaire du CIC, ce qui fait encore plus de monde touché.

Pour en profiter, rendez-vous dans l’application Wallet et cliquez sur le “+” en haut à droite de l’écran pour ajouter votre carte. La responsable d’Apple Pay, Jennifer Bailey, a profité de cette journée pour annoncer que 99% des cartes de paiement seront couvertes par Apple Pay en France d’ici la fin de l’année. « A partir d’aujourd’hui, Apple couvre 90 % des cartes de paiement françaises. Dans un premier temps, Crédit Agricole et Crédit Mutuel offriront Apple Pay à leurs utilisateurs du réseau Carte Bancaire. Les cartes Visa et Mastercard seront ajoutées dans l’année. Apple couvrira alors 99 % des cartes françaises, ce qui fera de la France l’un des tout premiers pays au monde de ce point de vue », a-t-elle déclaré.

