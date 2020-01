Apple Pay disponible au Crédit Agricole

Le service de transaction d’Apple, Apple Pay, est désormais disponible pour tous les clients du Crédit Agricole. La banque a pris son temps, puisque c’est l’une des dernières en France à prendre en charge ce système de paiement. Pour en profiter tout en étant client du Crédit Agricole, il vous suffit d’ouvrir l’application Wallet sur votre iPhone, de cliquer sur le signe “+” en haut à droite, puis de suivre les instructions. Pas de différence avec les cartes des autres banques.

Ce ne sont pas moins de 21 millions de Français qui sont concernés par cette annonce, soit autant de clients qui sont dans cette banque. Pour rappel, Apple Pay, créé comme son nom l’indique par la marque à la pomme, est un moyen de paiement mis en place chez de nombreux commerçants de l’hexagone. Il suffit que ces commerçants aient un terminal de paiement NFC, qui peut donc communiquer avec un contact avec les smartphones qui en disposent.

La limite des achats n’est également pas limitée à 30 euros comme avec le paiement sans contact. Cette dernière est définie par le plafond associé à votre carte. Et on doit cette “non-limitation” grâce à Touch ID et Face ID, le système sécuritaire d’Apple. Apple Pay peut également être utilisé avec une Apple Watch, ou via les applications de l’App Store voire le web. Bref, vous n’avez plus d’excuse pour ne pas en vouloir.

