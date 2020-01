Neon : Samsung montre des avatars virtuels plus vrais que nature

A quelques heures seulement de l’ouverture du fameux salon de la tech, le CES de Las Vegas, la marque sud-coréenne Samsung continue de teaser ses principales technologies à montrer. Parmi elles, le projet Neon, dont la rédaction de World is Small vous avait déjà parlé il y a quelques jours. Et visiblement, les rumeurs se confirment puisque tout porte à croire que “Neon Artificial Human” est en fait le nom de code pour un projet d’avatars virtuels.

Mais pas n’importe quels avatars virtuels. Non, des avatars plus vrais que nature, quasiment indissociables avec la réalité. Leurs animations semblent, en plus, hyper réalistes. Pranav Mistry, le directeur du laboratoire américain Samsung Research et ancien diplômé du MIT, rien que ça, nous a fait part d’un tweet qui confirme quasiment l’information. « Prêt à partir demain pour le CES et le code fonctionne enfin. Prêt pour la démo de CORE R3. Il peut maintenant créer de façon autonome de nouvelles expressions, mouvements et dialogues (même en Hindi), totalement différents de ceux capturés initialement », a-t-il tweeté.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd — Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020

Bon, et si on cherchait une confirmation de plus, sachez que le projet a totalement fuité sur la toile avec une vidéo de présentation. Les avatars sont brillants de réalisme, et font même légèrement flipper. Après les influenceurs virtuels, voici les avatars qui prendront notre place. Le futur a encore beaucoup à offrir, visiblement…

