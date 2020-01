Samsung s’apprête à dévoiler un “humain artificiel”

En matière d’intelligence artificielle sur appareils mobile, Apple est sans aucun doute le maître incontesté. Si Google et Amazon tentent tant bien que mal de concurrencer son ennemi juré en préparant leurs propres Assistant et Alexia, la marque à la pomme reste devant et s’est imposé auprès du grand public grâce à son fameux Siri. Toujours là où il faut, quand il faut.

Samsung souhaite pourtant reprendre la course. C’est du moins ce qu’indique un tout nouveau site mis en ligne par la marque sud-coréenne elle-même, qui affiche le nom de “Néon” avec un compte-à-rebours énigmatique. Ce pourrait être le nom de code d’une technologie d’intelligence artificielle présentée en amont du fameux salon du CES 2020.

Il ne s’agirait pas d’un assistant remplaçant Bixby, mais d’un véritable “humain artificiel”. Comme le rapporte le site Digital Trends, le produit a été développé par un laboratoire nommé Samsung Technology and Advanced Research ou STAR Labs. On ne sait pas précisément de quoi il en retournera, mais tout indique que Neon sera une solution d’intelligence artificielle, comme l’indique les quelques tweets du compte éponyme. En tous cas, les ingénieurs qui ont travaillé sur le projet semblent particulièrement excités quant à la révélation prochaine de Neon.

