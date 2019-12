Bon Plan : PureVPN vous gâte pour Noël !

Vous avez manqué la dernière promo proposée par PureVPN lors du Cyber Monday (lire : Cyber Monday 2019 : PureVPN casse les prix !) ? Eh bien sachez que vous avez une seconde chance de profiter d’une belle promotion.

À l’occasion des fêtes de Noël, le célèbre service de VPN que l’on ne présente plus nous gâte encore une fois avec un rabais atteignant plus de 90% !

Un VPN : késako ?

Pour ceux qui l’ignorent (est-ce possible en 2019 ?), VPN est l’acronyme de Virtual Private Network en anglais. Dans le domaine de l’informatique, il s’agit d’un tunnel sécurisé entre vos appareils et le Web. Les VPN sont utilisés la plupart du temps pour protéger un réseau contre l’espionnage ou la censure, car il permettent entre autres de masquer son adresse IP, changer sa localisation, et naviguer sur Internet de manière 100% anonyme, où que l’on se trouve.

PureVPN vous régale pour Noël !

Pendant les fêtes de fin d’année 2019, PureVPN propose pendant une durée limitée une énorme réduction sur l’abonnement de 5 ans à son service. La prix habituel de 9,60 euros par mois passe à 0,99 euros seulement par mois, avec comme toujours une garantie remboursement d’un mois pour ceux qui ne sont pas satisfaits par LE meilleur VPN du marché.

Pour les avides de bons plans, vous économisez plus de 515 euros sur le plan 5 ans de PureVPN ! Amis technophiles, sachez qu’il existe une application compatible avec Android & iOS pour profiter des avantages de la navigation anonyme depuis votre tablette ou votre smartphone. Pour eux qui ont des questions au sujet de l’utilisation d’un réseau privé virtuel ou sur le tool, n’hésitez pas à poster un commentaire.

