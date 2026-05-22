iPhone 18 Pro : Apple pourrait revenir sur le design controversé de sa coque transparente

Des images de coques transparentes tierces pour l’iPhone 18, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max suggèrent qu’Apple pourrait revenir à un design MagSafe plus familier. L’entreprise s’éloignerait ainsi du panneau blanc opaque controversé introduit l’an dernier sur les coques de l’iPhone 17 Pro.

Ces images circulent sur les réseaux sociaux chinois et ont été repérées par MyDrivers. Alors que la coque transparente de l’iPhone 17 Pro avait été largement critiquée pour avoir remplacé l’anneau MagSafe circulaire traditionnel par un grand rectangle blanc opaque couvrant la majeure partie du dos, les coques visibles ici reviennent à un design MagSafe plus ouvert, en forme de fer à cheval ou d’anneau.

Un retour possible à une vraie coque transparente

Ce nouveau design laisserait la majorité de la coque réellement transparente. Si ces images reflètent fidèlement les plans d’Apple pour ses propres accessoires, cela représenterait une correction importante par rapport à un design que de nombreux acheteurs avaient jugé trompeur pour une coque dite « transparente ».

Les fabricants d’accessoires produisent souvent des coques avant les annonces d’Apple, en s’appuyant sur des détails supposés provenant de la chaîne d’approvisionnement.

La coque transparente de l’iPhone 17 Pro avait divisé

La refonte de la coque transparente de l’iPhone 17 Pro avait été très controversée à son lancement. Le logo Apple de l’iPhone 17 Pro avait été déplacé plus bas sur le panneau arrière, afin d’être centré dans la nouvelle section en verre rectangulaire située sous le plateau photo.

Comme cela avait été rapporté avant le lancement de l’appareil, ce placement aurait été masqué par le design MagSafe circulaire traditionnel. Apple avait donc remplacé l’anneau par un grand rectangle blanc opaque aux coins arrondis, avec un logo Apple centré.

Le résultat couvrait la majeure partie des trois quarts inférieurs de la coque. Dans les forums et les avis, certains acheteurs avaient décrit ce panneau blanc comme un véritable motif de refus, notamment ceux qui voulaient mettre en valeur la couleur de leur iPhone.

Un anneau MagSafe ouvert pour laisser apparaître le logo

Le design ouvert en forme de fer à cheval suggéré par les coques de l’iPhone 18 Pro adopte une approche différente, déjà vue sur certaines coques tierces.

La rupture de l’anneau en bas permettrait au logo Apple de rester visible à travers la coque, sans avoir besoin d’un grand panneau opaque.

Les coques tierces montrées sur les images cherchent clairement à imiter les accessoires officiels d’Apple. Compte tenu de la réaction négative suscitée par les coques transparentes d’Apple l’an dernier, il ne serait pas surprenant que l’entreprise choisisse ce nouveau design.

Des détails cohérents avec les rumeurs sur l’iPhone 18

Au-delà de ce point, les coques de reproduction reflètent des détails de design cohérents avec les rumeurs actuelles sur les nouveaux modèles.

La coque de l’iPhone 18 standard présente une découpe suggérant un double appareil photo vertical, en ligne avec les informations selon lesquelles le modèle de base conserverait un design arrière globalement similaire à celui de son prédécesseur.

Les coques de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max montrent quant à elles de grandes découpes horizontales pour le plateau photo, cohérentes avec le design établi par les modèles iPhone 17 Pro.

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devraient être annoncés à l’automne aux côtés du premier iPhone pliable. L’iPhone 18 devrait probablement suivre au printemps avec l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2.