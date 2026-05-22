iOS 26.5.1 : la mise à jour pour iPhone arrive bientôt

Les ingénieurs logiciels d’Apple testent actuellement iOS 26.5.1, selon les journaux de visiteurs de MacRumors, qui se sont déjà révélés être un indicateur fiable des prochaines versions d’iOS.

iOS 26.5.1 sera presque certainement une mise à jour mineure destinée à corriger des bugs et/ou des failles de sécurité. Elle devrait probablement être publiée d’ici la fin de la semaine prochaine.

iOS 26.6 est aussi en test chez Apple

Les journaux montrent qu’Apple a également intensifié les tests d’iOS 26.6. Une première bêta de cette mise à jour devrait probablement être publiée à un moment donné en juin.

iOS 26.6 devrait elle aussi être une mise à jour mineure. L’an dernier, Apple avait proposé la première bêta d’iOS 18.6 aux développeurs le lundi 16 juin, soit trois jours après la fin de la WWDC 2025.

Apple se concentre désormais sur iOS 27

Apple commence surtout à tourner son attention vers iOS 27, qui sera présenté lors de la keynote de la WWDC 2026.

L’événement aura lieu le lundi 8 juin à 10 h, heure du Pacifique.