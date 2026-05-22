Apple lancera ces 15 nouveaux produits plus tard cette année

Les mois d’avril et de mai ont été relativement calmes pour Apple cette année, mais le calendrier devrait nettement s’accélérer à l’approche de la WWDC 2026 et au-delà.

Selon les rumeurs, Apple devrait lancer au moins 15 nouveaux produits supplémentaires plus tard cette année. Certains d’entre eux seraient toutefois retenus jusqu’au lancement de la nouvelle version plus personnalisée de Siri.

Au-delà des mises à jour annuelles habituelles des iPhone et des Apple Watch en septembre, le tout nouveau hub domestique intelligent d’Apple devrait enfin faire ses débuts plus tard cette année. Un iPhone Ultra pliable, un MacBook Ultra repensé avec écran OLED, ainsi que des mises à jour très attendues de l’Apple TV, du HomePod et du HomePod mini seraient également au programme.

De nouveaux iPhone attendus en septembre

L’iPhone 18 Pro devrait intégrer une puce A20 Pro, une Dynamic Island plus petite, un bouton Camera Control simplifié, un coloris Dark Cherry, une ouverture variable pour au moins un capteur photo arrière, ainsi que le modem C2 d’Apple avec prise en charge de la navigation web en 5G par satellite.

L’iPhone 18 Pro Max reprendrait les mêmes nouveautés que l’iPhone 18 Pro, mais ce modèle pourrait être légèrement plus épais.

Apple préparerait également un iPhone Ultra pliable, équipé d’un écran intérieur de 7,7 pouces et d’un écran extérieur de 5,3 pouces. L’appareil proposerait deux caméras arrière, une caméra frontale, un bouton d’alimentation Touch ID à la place de Face ID, et plusieurs autres nouveautés. iOS 27 devrait être adapté à cet iPhone pliable, avec la possibilité d’utiliser des applications côte à côte et d’autres fonctions multitâches proches de celles de l’iPad.

Les Apple Watch pourraient évoluer côté santé et satellite

L’Apple Watch Series 12 devrait recevoir une puce S11 plus rapide, ou une puce plus récente. Des changements de design sont aussi évoqués, comme l’arrivée de Touch ID et/ou de nouveaux capteurs de santé, même si ces informations restent contestées.

L’Apple Watch Ultra 4 devrait elle aussi profiter d’une puce S11 ou plus récente, ainsi que de possibles évolutions de design. Des fonctionnalités satellites supplémentaires pourraient également concerner l’Apple Watch Ultra 3 et les modèles suivants, comme Apple Plans via satellite et la possibilité d’envoyer et de recevoir des photos avec Messages par satellite.

Des iPad plus puissants, dont un iPad mini OLED

L’iPad 12 passerait d’une puce A16 à une puce A18 ou A19, avec prise en charge d’Apple Intelligence.

L’iPad mini pourrait connaître une mise à jour plus ambitieuse. Apple envisagerait de remplacer la puce A17 Pro par une puce A19 Pro ou A20 Pro, tout en ajoutant un écran OLED, un système de haut-parleurs basé sur les vibrations et un design résistant à l’eau.

Les Mac pourraient passer à la génération M5 et M6

Le Mac Studio devrait évoluer des puces M4 Max et M3 Ultra vers les puces M5 Max et M5 Ultra.

Le Mac mini passerait de son côté des puces M4 et M4 Pro aux puces M5 et M5 Pro, tandis que l’iMac abandonnerait la puce M4 pour une puce M5, avec de nouvelles options de couleurs.

Apple préparerait aussi une refonte majeure du MacBook Pro fin 2026 ou début 2027. Ce modèle, qui serait nommé MacBook Ultra, proposerait des puces M6 Pro et M6 Max, un écran OLED, un écran tactile, une Dynamic Island et un design plus fin. Sur cet ordinateur, macOS 27 devrait offrir une interface plus adaptée au tactile.

Apple veut relancer la maison connectée

La prochaine Apple TV devrait intégrer une puce A17 Pro compatible avec la version plus personnalisée de Siri, ainsi que la puce N1 d’Apple avec prise en charge du Wi-Fi 7. Une caméra FaceTime intégrée a déjà été évoquée pour une future Apple TV, mais son arrivée sur le prochain modèle reste incertaine.

Le HomePod mini pourrait recevoir une puce S9 ou plus récente, elle aussi compatible avec le nouveau Siri. Il profiterait également de la puce N1 avec Wi-Fi 7, d’une meilleure qualité sonore, d’une puce Ultra Wideband de deuxième génération et potentiellement de nouveaux coloris, comme le rouge.

Un nouveau HomePod grand format serait aussi prévu, avec la prise en charge de Siri dans sa version repensée.

Le produit le plus attendu dans cette catégorie reste le nouveau hub domestique intelligent d’Apple. Il serait doté d’un écran carré de 6 à 7 pouces, d’une puce A18 pour Apple Intelligence, de FaceTime et d’autres fonctions. Il pourrait être posé sur une table ou fixé au mur.

Quelques produits encore incertains

Le hub domestique intelligent d’Apple pourrait être accompagné d’accessoires comme une caméra ou un capteur de sécurité, ainsi qu’une sonnette avec Face ID.

Des AirPods Ultra équipés de caméras pour Visual Intelligence sont également évoqués, mais leur lancement cette année reste incertain.

Enfin, les prochains Mac Studio et Mac mini, ainsi que le MacBook Ultra, pourraient être repoussés à 2027 en raison de la pénurie de puces RAM.