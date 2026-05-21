MacBook Pro OLED : la production de l’écran franchit une étape clé

Les premiers modèles de MacBook Pro OLED d’Apple ont franchi un obstacle majeur en matière de fabrication. Samsung Display, fournisseur des dalles, aurait atteint des rendements supérieurs à 90 % sur sa ligne de production OLED Gen 8.6.

Selon la publication coréenne The Elec, certaines étapes individuelles du processus atteignent désormais des rendements allant jusqu’à 95 %, un niveau que l’industrie de l’affichage considère comme une zone de « rendement doré » pour une production de masse stable.

Samsung pourrait commencer les livraisons dès juin

Le rapport indique que Samsung pourrait commencer à expédier des dalles OLED pour ordinateurs portables dans la chaîne d’approvisionnement dès juin.

Ces écrans devraient être utilisés dans de futurs modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, avec des volumes d’approvisionnement estimés à environ 2 millions d’unités cette année.

Cette amélioration rapide des rendements est notable, car les dalles OLED pour ordinateurs portables sont beaucoup plus difficiles à fabriquer que les écrans de smartphones. Leur plus grande taille impose des exigences plus strictes en matière de luminosité et de durée de vie.

Une technologie proche de l’iPad Pro OLED

Les écrans du MacBook Pro devraient utiliser une technologie OLED tandem à deux couches, plus lumineuse, comme celle des modèles iPad Pro OLED d’Apple.

Ils devraient aussi intégrer des fonds de panier TFT oxyde pour améliorer l’autonomie, ainsi qu’une méthode de protection contre l’humidité appelée encapsulation hybride.

Samsung a commencé son investissement dans l’OLED IT Gen 8.6 en 2023 et exploite actuellement l’une des deux lignes de production prévues.

Un MacBook Pro OLED avec écran tactile attendu

Selon la demande pour les modèles de MacBook Pro OLED, qui devraient pour la première fois proposer un écran tactile, Samsung pourrait activer la deuxième ligne de production et augmenter encore ses capacités.

Mark Gurman de Bloomberg a indiqué à plusieurs reprises que les MacBook Pro OLED 14 pouces et 16 pouces devraient être lancés entre fin 2026 et début 2027. Mais la seconde fenêtre semble désormais plus probable en raison de la pénurie de puces qui touche l’ensemble de l’industrie.